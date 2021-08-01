السعودية تبدأ حظر دخول غير الملقحين ضد كورونا للأماكن العامة

المصدر: نقلا عن واس

أكدت وزارة الداخلية السعودية بدء إلزامية التحصين المعتمد من وزارة الصحة اليوم، في جميع مناطق المملكة.

بدأت السعودية، اليوم، تطبيق إلزامي التحصين المعتمد من وزارة الصحة للوقاية من فيروس "كورونا" لدخول جميع الأماكن والمنشآت الحكومية والخاصة واستخدام وسائل النقل العام في المملكة، وذلك كما ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"

وشددت الداخلية عبر حسابها بموقع التواصل الإجتماعي "تويتر"، على تطبيق إلزامية التحصين المعتمد من وزارة الصحة للوقاية من فيروس كورونا لدخول جميع الأماكن والمناشط والفعاليات والمنشآت الحكومية والخاصة واستخدام وسائل النقل العام، في المملكة.

وأهابت وزارة الداخلية بالجميع الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، وعدم التهاون في تطبيق الاشتراطات الصحية، من التباعد الاجتماعي، ولبس الكمامة، وتطهير الأيدي باستمرار، والالتزام بالبروتوكولات المعتمدة.

من جانبها وضحت وزارة الموارد البشرية آلية التعامل مع غير المحصنين بالقطاع العام والقطاعين الخاص وغير الربحي على النحو التالي..

أولاً: اعتباراً من يوم الأحد 22/ 12 / 1442هـ الموافق 01 / 08 / 2021 م: على كافة الجهات الحكومية اشتراط التحصين - المعتمد من وزارة الصحة - لدخول الموظفين/العاملين لديها أو المتعاملين معها لمقر الجهة، وفق ما يَظهر في تطبيق (توكلنا) من تأكيدٍ لحالة التحصين.

ثانياً: للجهة الحكومية التدرج في التعامل مع الموظف/العامل غير المحَصن بالطرق الآتية:

1- توجيهه للعمل عن بُعد وفقاً لحاجة العمل (مع مراعاة النسبة المحددة لمن يعملون عن بُعد في الجهة، والتي سبق تحديدها في تعاميم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية).

2- اعتبارًا من يوم الاثنين 1 / 1 /1443 هـ الموافق 09 / 08 / 2021م إذا لم تتم الاستفادة منه بالعمل عن بُعد يمنح أياً من الإجازات المستحقة وفقاً لشروطها ومتطلباتها المقرة نظاماً.

3- إذا استنفد رصيده من تلك الإجازات أو لم تنطبق عليه شروطها أو بلغ الحد الأقصى لمدد التمتع بها؛ يعامل من خلال حسم أيام الغياب من رصيد الإجازات العادية، أو معاملتها غياباً بعذر لا يستحق عنها راتباً وذلك بحسب الأحوال، على أن يكون التعامل مع الآثار المترتبة على الموظف/العامل وفقاً للإجراءات المقرة نظاماً.

آلية التعامل مع غير المحَصنين في القطاعين الخاص وغير الربحي ستكون على النحو الآتي:

أولاً: اعتباراً من يوم الأحد 22/ 12 / 1442هـ الموافق 01 /08 /2021 م: على كافة المنشآت في القطاعين الخاص وغير الربحي اشتراط التحصين - المعتمد من وزارة الصحة - لدخول العاملين لديها أو المتعاملين معها لمقر المنشأة، وفق ما يظهر في تطبيق (توكلنا) من تأكيدٍ لحالة التحصين.

ثانياً: لصاحب العمل التدرج في التعامل مع العامل غير المحَصن بالطرق الآتية:

1- توجيهه للعمل عن بُعد وفقاً لحاجة العمل.

2- اعتبارًا من يوم الاثنين 1 /1 /1443 هـ الموافق 09 / 08 / 2021م إذا لم تتم الاستفادة منه بالعمل عن بُعد ؛ فيتفق صاحب العمل مع العامل على منحه إجازة تحتسب من رصيد إجازاته السنوية المستحقة.

3- في حال استنفاد رصيد إجازات العامل السنوية المستحقة؛ فيمنح العامل إجازة بدون أجر، ويعد عقد العمل موقوفاً خلال مدة هذه الإجازة فيما زاد عن عشرين يوماً، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.

ثالثاً: لصاحب العمل في حال عدم الاتفاق مع العامل على الإجراءات الواردة في الفقرة (ثانياً)، التعامل مع الآثار المترتبة على العامل وفقاً للإجراءات المقرة نظاماً.

رابعاً: على صاحب العمل إبلاغ العامل بالقرارات الصادرة في هذا الشأن.

لا تسري الأحكام الواردة أعلاه على أي من الحالات المستثناة من أخذ اللقاح وذلك وفقاً لما يظهر في تطبيق ( توكلنا ) .

وكانت وزارة الداخلية السعودية قد أصدرت بيانا في 25 الماضي، بشأن اشتراط التحصين المعتمد من وزارة الصحة عند دخول المنشآت والحضور إلى مقرات العمل في المنشآت الحكومية أو الخاصة أو غير الربحية، سواء لأداء الأعمال أو المراجعة.

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