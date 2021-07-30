الإمارات تنهي معاناة أم فلسطينية وتعيدها لرعاية طفليها

المصدر: زهير دوله - قرية دبورية - الجليل الفلسطيني:

في الساعة الرابعة من عصر يوم اليوم الجمعة عادت الحياة مجددا للسيدة الفلسطينية ولاء عزايزة وهي أم لطفلين، بعد أن خضعت لعملية جراحية في مستشفى «رمبام» في مدينة حيفا الفلسطينية، لزراعة كلية وصلت مباشرة من دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأرسلت دولة الإمارات الكلية المتبرع بها مباشرة من مدينة أبوظبي إلى مستشفى رمبام، والتي وصلت مقر المستشفى مساء أمس الخميس، لتجرى العملية الجراحية والتي استغرقت ساعتين متواصلتين، بعد نصف ساعة من وصول الكلية.

وبعد نجاح العملية لولاء عزايزة وهي من سكان قرية دبورية في الجليل الفلسطيني، انتهت معاناة الأم، بعد صراع طويل مع المرض والبعد عن رعاية طفليها لمدة استغرقت أكثر من خمس سنوات.

وتبرعت دولة الإمارات بالكلية للأم الفلسطينية العزايزة بينما كانت ترقد في قسم الكلى في مستشفى رمبام بحيفا، إلى جانب حاجتها لغسيل الكلى أكثر من مرة واحدة في الأسبوع.

وأفادت إدارة قسم الكلى في مستشفى رمبام في مدينة حيفا، بأن الكلية التي زرعت بنجاح للأم الفلسطينية ولاء عزايزة، أحضرت من مدينة أبوظبي، وكانت مناسبة لجسد الأم المريضة، ومطابقة لجميع الفحوصات الطبية التي أجريت للسيدة الفلسطينية.

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