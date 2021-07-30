الفلبين تفرض إغلاقا صارما لكبح انتشار كوفيد-19

المصدر: مانيلا - د ب أ

تعتزم الحكومة الفلبينية فرض قيود صارمة على منطقة العاصمة لكبح انتشار المزيد من حالات السلالة دلتا من فيروس كورونا، وفق ما أعلن اليوم.

وقال متحدث الرئاسة الفلبينية هاري روكي إن الإغلاق، الذي يطلق عليه محليا "الحجر الصحي المجتمعي المعزز" سوف يفرض على منطقة العاصمة مانيلا خلال الفترة من 6 إلى 20 أغسطس المقبل.

وتابع روكي أنه بموجب القيود فلن يكون مسموحا بتقديم الطعام داخل المطاعم، كما سيجري تعليق التجمعات الدينية خلال تلك الفترة.وستعمل فقط خدمات العناية الشخصية مثل صالونات الحلاقة بنسبة 30 % فقط من طاقتها الاستيعابية.

وأضاف أن أماكن الترفيه المغلقة قد لا تعمل، في حين أن مناطق الجذب السياحي الخارجية لن تستقبل سوى 30 % من طاقتها الاستيعابية.

يشار إلى أن الإعلان عن الإغلاق يأتي بعد يومين من دعوة الخبراء إلى فرض "إغلاق قاطع الدائرة" لمدة أسبوعين لمنع زيادة "كارثية" في عدد الإصابات بكوفيد-19 بسبب السلالة دلتا.

وقالت مجموعة "أوكتا" للأبحاث، وهي مؤسسة أبحاث مستقلة تصدر تنبؤات حول انتشار كوفيد-19 في الفلبين، إن الطفرة الجديدة بالفعل في مرحلتها المبكرة في منطقة العاصمة مانيلا، بتسجيل ما لا يقل عن ألف حالة يوميا.

ووفقًا لتوقعات "أوكتا" فإن عدد الحالات اليومية في العاصمة مانيلا يمكن أن يرتفع إلى 13 الف حالة مع نهاية أغسطس إذا لم يتم تشديد قيود الحجر الصحي الحالية إلى إغلاق صارم.

وبلغ إجمالي عدد حالات الإصابة بكوفيد-19 في الفلبين أكثر من 1.57 مليون حالة حتى يوم الخميس، حيث سجلت وزارة الصحة 5735 حالة إصابة جديدة.وارتفع عدد الوفيات إلى 27577 بعد تسجيل 176 حالة.

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