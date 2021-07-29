الملكة رانيا تشجع الأردنيين على تلقي لقاح كورونا

المصدر: عمان - وكالات

شجعت، الملكة رانيا، عقيلة العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، أفراد المجتمع المحلي في مدينة الشوبك الجنوبية، على تلقي اللقاحات المضادة لمرض كوفيد-19، مع ارتفاع حالات الإصابة في المملكة.

وجلست الملكة رانيا في خيمة تقليدية واضعة الكمامة الواقية، والتقت مع ممثلي مجتمعات محلية، وأصحاب المشروعات المُدرة للدخل والمسؤولين المحليين.

وقالت: «بدنا نشجعكم عشان التطعيم يعني بتعرفوا إحنا سيدنا وأنا والأولاد، وكلنا اطعمنا من أولها، لأن هاد الاشي الوحيد اللي بنعرف إنه ممكن يحمينا».

وأضافت: «وإحنا شايفين إنه هلا عم بطلع يعني نوع جديد من الكورونا اللي عم بنتشر بسرعة جداً بس بنفس الوقت شوف بالإعلام كيف الناس بتشككوا بطلع قصص مش مظبوطة بتخوف الناس من التطعيم، وللأسف هذا اللي ممكن يضر بلدنا».

وأكدت الملكة أن التطعيم هو الحل الوحيد لعودة الحياة الطبيعية والاجتماعية والنشاط الاقتصادي.

وجاءت زيارة الملكة لمنطقة الشوبك، في أعقاب تطبيق خطة المنح المجتمعية المدعومة من الديوان الملكي الأردني في محافظة معان. وتُمَكن الخطة السكان من إطلاق مشروعاتهم الخاصة المُدرة للدخل.

وتأتي رسالة الملكة في وقت يكافح فيه الأردن الإحجام عن تلقي اللقاحات.

وقالت وزارة الصحة الأردنية إن مليونين و173912 شخصاً تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح.

وسجل الأردن منذ ظهور الجائحة، 768382 إصابة، وعشرة آلاف وفاة.



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