الكويت.. لا دخول للمقيمين المعفيين من اللقاح

المصدر: متابعات الإمارات اليوم

أصدرت دولة الكويت سلسلة من الإجراءات الجديدة المتعلقة بدخول القادمين إلى البلاد والتي سيتم تطبيقها ابتداء من 1 أغسطس، والتي تندرج تحت إطار مكافحة فيروس كوفيد19.

ووفقا لصحيفة القبس الكويتية، فإنه لن يتم استثناء المعفيون من أخذ اللقاح لأسباب صحية من دخول الكويت، كما أنه لن يتم منع الأطفال من المقيمين دون سن الـ 16 إذا كانوا برفقة والديهم المطعمين باللقاحات المعتمدة في الكويت.

وحول زيادة الطاقة الاستيعابية، مع بدء إجراءات السفر الجديدة منعاً لارتفاع أسعار تذاكر السفر، قالت الصحيفة إنه تم رفع كتاب الى مجلس الوزراء بزيادة سعة القادمين إلى البلاد لاكثر من 5 آلاف راكب يومياً دون تحديد سقف للأعداد، مشيرة إلى أن المطار يترقب أن تصل الموافقات لزيادة سعة القادمين مبدئيا لتكون 10 آلاف راكب يومياً على الأقل، بحيث تتم زيادتها تدريجيا تمهيدا لعودتها إلى وضعها الطبيعي كما كان في السابق.

وأكدت أن الدول العالية الخطورة لن يتم فتح خطوط الطيران المباشرة معها، حفاظا على المنظومة الصحية في البلاد.

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