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    محمد بن زايد يقوم بزيارة رسمية للنمسا غداً

    المصدر:
    • أبوظبي - وام
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     يقوم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة غدا /الخميس/ بزيارة رسمية إلى جمهورية النمسا الصديقة.

    و يجري صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان خلال الزيارة مباحثات رسمية مع معالي سيباستيان كورتس مستشار النمسا تتناول علاقات الصداقة و التعاون بين دولة الإمارات و جمهورية النمسا.. إضافة إلى القضايا الإقليمية و الدولية ذات الاهتمام المشترك.

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