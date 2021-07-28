محمد بن زايد يقوم بزيارة رسمية للنمسا غداً

المصدر: أبوظبي - وام

يقوم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة غدا /الخميس/ بزيارة رسمية إلى جمهورية النمسا الصديقة.

و يجري صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان خلال الزيارة مباحثات رسمية مع معالي سيباستيان كورتس مستشار النمسا تتناول علاقات الصداقة و التعاون بين دولة الإمارات و جمهورية النمسا.. إضافة إلى القضايا الإقليمية و الدولية ذات الاهتمام المشترك.

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