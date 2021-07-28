تايلاتد تسجل أعلى حصيلة إصابات يومية قياسية بكورونا

أعلنت وزارة الصحة التايلاندية اليوم، تسجيل 16 ألفا و 533 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وتعد هذه أعلى حصيلة إصابات يومية يتم تسجلها في تايلاند.

وبذلك يبلغ إجمالي حالات الاصابة 543 ألفا و 361 حالة، بينها 360 ألفا و 694 حالة شفاء.

ونقلت صحيفة بانكوك بوست عن الوزارة القول إنه تم تسجيل 133 حالة وفاة بالفيروس، ليبلغ إجمالي حالات الوفاة 4397 حالة.

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