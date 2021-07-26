شركتا‭ ‬طيران‭ ‬إسرائيليتان تبدآن أولى الرحلات السياحية إلى المغرب

المصدر: الرباط ■ رويترز

بدأت أمس شركتا الطيران الإسرائيليتان، العال وإسرإير، أولى الرحلات السياحية المباشرة إلى مدينة مراكش المغربية.

وقال مسؤولون مغاربة إنه، إضافة إلى هاتين الشركتين، ستبدأ شركة ثالثة، وهي «أركيا»، رحلاتها إلى المغرب في الرابع من أغسطس المقبل.

وستربط هذه الرحلات مباشرة بين تل أبيب، ومراكش، والدار البيضاء، في خطوة تهدف إلى جذب 38 ألف سائح إسرائيلي إلى المغرب مع نهاية العام الجاري، في حين تتولى شركة الخطوط الملكية المغربية جلب 12000 سائح إسرائيلي مع نهاية 2021. ويراهن المغرب على الإسرائيليين من أصول مغربية، وعددهم نحو مليون إسرائيلي.

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