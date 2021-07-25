ترشيح نجيب ميقاتي لتشكيل الحكومة الجديدة في لبنان

المصدر: عمان - رويترز

ذكر بيان أن نادي رؤساء الوزراء اللبنانيين السابقين أقر اليوم الأحد اختيار رئيس الوزراء السابق نجيب ميقاتي لتشكيل حكومة جديدة قبل الاستشارات النيابية المقررة غدا الاثنين.

وكان من بين مؤيدي ميقاتي، سعد الحريري الذي تخلى عن تشكيل حكومة جديدة الأسبوع الماضي بعد إخفاقه على مدى عشرة أشهر تقريبا في الاتفاق مع الرئيس ميشال عون على تشكيلها.

ومن المقرر أن يلتقي عون مع الكتل النيابية غدا الاثنين للتشاور حول ترشيح رئيس وزراء جديد.

وتدير حكومة تصريف الأعمال لبنان منذ ما يقرب من عام، بينما انهارت عملته واختفت الوظائف وجمدت البنوك حساباتها.

وهذا الانهيار الاقتصادي هو أسوأ أزمة يشهدها لبنان منذ الحرب الأهلية التي دارت رحاها بين عامي 1975 و1990.

ووفقا للنظام السياسي في لبنان يشغل مسلم سني منصب رئيس الوزراء.

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