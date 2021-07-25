«ميديا كوم».. شبكة إعلامية متنوعة تنطلق في أكتوبر المقبل

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تنطلق خلال شهر أكتوبر المقبل مجموعة منصات«@mediacom» الاعلامية التي تضم عدد من القنوات والخدمات الإخبارية ومشاريع إعلامية مختلفة.

تعتبر المجموعة الإعلامية الحديثة ثمرة تحالف عدد من المهتمين والمختصين في مجالات الإعلام على مستوى الوطن العربي ككل، وتهدف إلى نشر الثقافة والفكر الإعلامي المتزن بشكل مدروس ومهني.

يقوم على المجموعة إعلاميين عرب أكفاء، وتضم شريحة مميزة من ابرز الوجوه الصحافية والإعلامية، كما تستقطب عدد من الكفاءات الإعلامية المختلفة.

تعتمد استراتيجية عمل الشبكة الإعلامية الحديثة على التواصل الفعال بين مستخدمي المنصات المختلفة، وتستأثر بإنتاج خاص لمجموعة من البرامج والأعمال التلفزيونية المختلفة، وتسعي لتلبية احتياجات الجمهور العربي بتنوع ذائقته.

تتعدد البرامج بين الفنية والثقافية والفكرية والاقتصادية والرياضية وغيرها.. وتعمل على ربط الجمهور العربي بمحتوى إعلامي هادف ومميز بعيد عن سياسة التضليل أو استغلال المشاهد أو استخدام الإعلام كوسيلة لأي نوع من أنواع الاستغلال.

وقد راعى القائمون على الشبكة التنوع الإخباري والمعلوماتي والمهني في المحتوى الذي سيتم بثه.

وقد أطلقت المجموعة هوية إعلاميه وشعار مؤقت حتى يتم تدريجيا الكشف عن الهوية الثابتة والشعار النهائي الذي سيتم استخدامه في الشبكة.

وقال الإعلامي ماضي الخميس مؤسس الشبكة والمشرف عليها أن أمامنا تحدي كبير في تقديم إعلان راقي وواعي ومميز، وفي ذات الوقت قادر على التنافس ووضع بصمة إيجابية في صناعة الإعلام العربي.

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