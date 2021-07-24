مقتل 4 من الحرس الثوري خلال اشتباك في جنوب شرق إيران

المصدر: طهران - أ ف ب

قتل أربعة عناصر من الحرس الثوري الإيراني في اشتباك ليل الجمعة مع مجموعة مسلحة في محافظة سيستان-بلوشستان في جنوب شرق إيران ، وفق ما أفادت وكالة الأنباء الرسمية السبت.

وأعلنت الوكالة مقتل أربعة من عناصر الحرس «في اشتباك مع الأشرار في منطقة ... خاش في سيستان وبلوشستان»، من دون أن تقدم تفاصيل إضافية عن هوية هؤلاء «الأشرار».

وتقع منطقة الاشتباك على مسافة نحو 140 كلم الى الجنوب من مدينة زاهدان، مركز المحافظة الحدودية مع باكستان وأفغانستان.

وشهدت سيستان-بلوشستان توترا خلال فبراير ومارس الماضيين، وفق ما أفادت وسائل إعلام إيرانية، تخللته احتجاجات وهجمات على مقرات أمنية وتبادل لإطلاق النار مع مسلحين.

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