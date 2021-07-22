إعطاء 3.72 مليار جرعة لقاح مضاد لـ"كورونا" في العالم

المصدر: نيويورك - وام

وصل عدد الجرعات من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد التي تم اعطاؤها في أنحاء العالم حتى الآن إلى 3.72 مليار جرعة.

وجاء في بيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء أن أحدث معدل للتطعيم في العالم يقدر بـ29.3 مليون جرعة في اليوم الواحد على أساس البيانات المعلنة يوميا وعلى مدار متوسط 7 أيام.

وبلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في أنحاء العالم 192 مليون حالة، وعدد الوفيات 4.13 ملايين.

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