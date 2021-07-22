البحرين تقرر فتح بعض القطاعات للمطعمين والمتعافيين من "كوفيد_19"

المصدر: موقع الإمارات اليوم

أعلن الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا (كوفيد-19)، ووفقًا لتقييم متوسط نسبة الحالات القائمة الجديدة من إجمالي الفحوصات للمرحلة الحالية، فقد تقرر بدءًا من يوم الجمعة الموافق 23 يوليو 2021 الانتقال إلى المستوى الأخضر وفق آلية الإشارة الضوئية لمستوى انتشار فيروس كورونا، وذلك بعد الانتهاء من فترة المستوى البرتقالي الذي تم الانتقال إليه احترازياً أثناء إجازة يوم عرفة وأيام عيد الأضحى المبارك، بناءً على ما تم الإعلان عنه مسبقاً بشأن عدم خضوع بعض المناسبات لمعطيات "الآلية" لما يشكل التجمع فيها من خطر على صحة وسلامة الجميع، وذلك كما ذكرت وكالة الأنباء البحرينية عبر موقعها الإلكتروني.

وأضافت وكالة أنباء البحرين أن الفريق الوطني الطبي شدد على ضرورة التزام الجميع بإجراءات المستوى الأخضر، منوهاً أن كل فرد في المجتمع مسؤول بوعيه والتزامه عن خفض معدلات الانتشار، مشيرًا إلى أن مواصلة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتعليمات الصادرة أساس نجاح مختلف الجهود ويسهم في تحقيق الأهداف المرجوة من كافة مسارات التعامل مع الفيروس.

وأكد الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا (كوفيد-19) على ضرورة التزام الجميع بمعايير التباعد الاجتماعي ولبس الكمامات في المناطق الداخلية، والالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية التي تندرج تحت المستوى الأخضر وفق آلية الإشارة الضوئية لمستوى انتشار فيروس كورونا، كما يلي:

كما قرر الفريق الطبي فتح القطاعات التالية للمتطعمين الذين أتموا 14 يوماً بعد الجرعة الثانية والمتعافين من خلال إبراز الشعار باللون الأخضر في تطبيق "مجتمع واعي"، ولمن هم دون الـ 12 عاماً بصحبة شخص متطعم أو متعافي، وذلك كالتالي:

دور السينما

إقامة المناسبات والمؤتمرات في المناطق الداخلية

حضور الجماهير للفعاليات الرياضية في المناطق الداخلية

ويحدد المستوى فتح القطاعات والأنشطة التالية للمتطعمين وغير المتطعمين:

المجمعات والمحال التجارية

المطاعم والمقاهي

المراكز الرياضية وصالات التربية البدنية

برك السباحة

محلات الحلاقة والصالونات ومحلات السبا

الألعاب الترفيهية

دخول المراكز الحكومية

إقامة المناسبات والمؤتمرات في المناطق الخارجية

حضور الجماهير للفعاليات الرياضية في المناطق الخارجية

ويتضمن المستوى الأخضر كما ذكرت وكالة أنباء البحرين، إتاحة خيار الحضور بمؤسسات التعليم والتدريب، مع الإبقاء على معايير التباعد الاجتماعي ولبس الكمامات في المناطق الداخلية، ومواصلة اتباع الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار الفيروس.

ونوه الفريق الوطني الطبي بأهمية مواصلة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتعليمات الصادرة بما يضمن الحفاظ على صحة وسلامة الجميع وتحقيق الأهداف المرجوة والقضاء على الفيروس.

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