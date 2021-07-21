مجلس الأمن يندد بالهجوم الإرهابي في بغداد

المصدر: نيويورك - وام

ندد مجلس الأمن الدولي بالهجوم الإرهابي الذي وقع يوم الإثنين الماضي في العاصمة العراقية بغداد وأسفر عن سقوط قتلى وجرحى.

وأعرب أعضاء مجلس الأمن في بيان صدر اليوم عن خالص تعازيهم لأسر وذوي الضحايا ولحكومة العراق، متمنين الشفاء العاجل للمصابين.

وجدد الأعضاء موقف المجلس الذي يعتبر الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره بمثابة أحد أخطر التهديدات للسلم والأمن الدوليين مشددين على ضرورة محاسبة مرتكبي هذه الأعمال الإرهابية المشينة ومنظميها ومموليها ورعاتها وتقديمهم للعدالة.

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