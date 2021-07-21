وفاة 7 أشخاص جراء السيول في اليمن

المصدر: شبوة - د ب أ

أفادت مصادر محلية يمنية، اليوم الأربعاء، بوفاة سبعة أشخاص جراء سيول الأمطار التي تشهدها محافظتي المهرة وشبوة شرقي البلاد.

وقالت المصادر لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن محافظتي شبوة والمهرة شهدتا سقوط أمطار غزيرة خلال الساعات الماضية تسببت بسيول جارفة في الشعاب والوديان.

وبحسب المصادر، فقد تسببت السيول المستمرة منذ مساء أمس الثلاثاء بوفاة خمسة أشخاص في شبوة وشخصين في محافظة المهرة، فيما لا تزال عمليات البحث عن مفقودين مستمرة.

وكان مركز الأرصاد الوطني طالب اليمنيين بالابتعاد عن مجاري السيول والوديان نتيجة المنخفض الجوي في عدد من المحافظات اليمنية.

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