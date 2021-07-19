محمد بن زايد يصل إلى الرياض ومحمد بن سلمان في مقدمة مستقبليه

المصدر: الرياض - وام

وصل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم إلى الرياض في زيارة إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة.

وكان في استقبال سموه والوفد المرافق لدى وصوله مطار الملك خالد الدولي، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير دفاع المملكة العربية السعودية.

ورحب الأمير محمد بن سلمان بزيارة أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان والوفد المرافق إلى بلده المملكة العربية السعودية.

يرافق صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد خلال الزيارة، سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان رئيس مجلس إدارة مطارات أبوظبي، و علي بن حماد الشامسي نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني، ومحمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي.

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