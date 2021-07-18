وزير الطاقة السعودي: «ما يجمعنا مع الإمارات أكبر مما تكتبونه في تقاريركم»

المصدر: متابعات الإمارات اليوم

أثار وزير الطاقة السعودي، الأمير عبدالعزيز بن سلمان، تفاعلا على مواقع التواصل الاجتماعي بعد تصريحاته عن التوصل إلى تسوية مع الإمارات بشأن سقف إنتاج النفط لدول مجموعة (أوبك+) وحديثه عن قوة العلاقات بين البلدين بقوله ردا على سؤال صحافي «ما يجمعنا مع الإمارات أكبر مما تكتبونه في تقاريركم».

وجاءت تصريحات وزير الطاقة السعودي على هامش مؤتمر صحافي، الأحد، للإعلان عن الوصول إلى اتفاق، بين الإمارات والسعودية حول ربط تعديل سقف إنتاج النفط بتمديد اتفاق (أوبك+).

وقال الأمير عبدالعزيز بن سلمان، في معرض رده على سؤال بشأن تفاصيل التسوية: «لماذا ينبغي أن أذكر كل شيء، هذا فن أحتفظ بسره ونحتفظ بسره كلنا.. دائمًا تقدرون أننا ليس لدينا الكفاءة أو لسنا أذكياء أو دبلوماسيين، وأيضًا كانت لديكم رؤية عمياء بشأن ما يجمعنا معنا، ما يجمعنا معًا أكبر مما تكتبونه في تقاريركم للأسف».

واتجه وزير السعودي بالسؤال إلى نظيره الإماراتي سهيل المزروعي: «هل أنا صحيح سهيل؟». وحينها رد الأخير مثمنا كلمات نظيره السعودي، قائلا: «100%، أنت محق سمو الأمير».

وقال وزير الطاقة الإماراتي إن العلاقات مع السعودية «هي التي سمحت لنا بأن نتوصل إلى تفاهم بشكل سريع مع أوبك+».

وأكد الأمير عبدالعزيز بن سلمان أنه «لا يوجد في العالم من يعمل على الطاقة المتجددة كما تفعل السعودية والإمارات»، وأن البلدين يتشاركان الطموح الكبير بشأنها «ونعمل بشكل متطابق على هذه الاستراتيجية».

وعقب التوصل لاتفاق يرضي جميع الأطراف، وتأكيد وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان عن قوة العلاقات السعودية الإماراتية، احتفى المغردون بتلك الكلمات التاريخية.

وتداول المغردون على نطاق واسع المقطع المصور من المؤتمر الصحافي، وسط احتفاء كبير بكلمات وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان، وتأكيد على قوة العلاقات الأخوية التي تجمع السعودية والإمارات.



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