الأسد يقاطع تصفيق الحضور بـ«نكتة» عن الأميركيين والأتراك وطرف ثالث

المصدر: متابعات الإمارات اليوم

شهدت كلمة الرئيس السوري بشار الأسد، أمس السبت مقاطعة متكررة من الحاضرين في قاعة قصر الشعب، حيث أدى الأسد اليمين الدستورية رئيسا لولاية رئاسية جديدة مدتها 7 سنوات، وهي تعد ولايته الرابعة.

وقاطع الحاضرون الرئيس السوري مرارا وألقوا كلمات وقصائد مقتضبة تشيد بالأسد وتؤيده، حيث حظيت جزئية خطابه حين قال إن «قضية تحرير ما تبقى من أرضنا تبقى نصب أعيننا.. تحريرها من الإرهابيين ورعاتهم الأتراك والأميركيين»، بتصفيق حار من الحضور، ما دفع الأسد إلى مقاطعتهم بالسؤال ممازحا: «أنا ذكرت الإرهابيين والأميركيين والأتراك.. فلمن التصفيق؟».

ودعا الأسد خلال كلمته من «غرر به وراهن على سقوط سورية إلى العودة لحضن الوطن»، معتبرا أن أحد أكبر العوائق الآن يكمن في تجميد الأموال السورية في المصارف اللبنانية".



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