بريطانيا تسجل مرة أخرى أعلى زيادة يومية لإصابات كورونا منذ منتصف يناير

المصدر: لندن - رويترز

سجلت بريطانيا أمس، 54674 إصابة جديدة بكوفيد-19 ارتفاعا من 51870 إصابة في اليوم السابق في أعلى زيادة يومية للإصابات بالمرض منذ ستة أشهر.

وسجلت بريطانيا خلال الأيام الأربعة الماضية أعلى زيادات يومية منذ 15 يناير عندما أعلنت بريطانيا تسجيل 55761 إصابة جديدة.

وسجلت البلاد 41 وفاة جديدة بالمرض خلال 28 يوما من تشخيص الإصابة به، انخفاضا من 49 وفاة الأول من أمس.

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