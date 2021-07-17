الحكومة الأفغانية تعلن خطف ابنة سفيرها إلى باكستان لفترة وجيزة

المصدر: كابول - رويترز

قالت الحكومة الأفغانية اليوم السبت إن ابنة السفير الأفغاني لدى باكستان، نجيب الله علي خيل، تعرضت للخطف لفترة وجيزة ولسوء المعاملة من مجهولين.

وقالت وزارة الخارجية في بيان إن، الآنسة سلسلة علي خيل كانت في طريقها إلى منزلها عندما احتجزت لساعات عدة وتعرضت «لتعذيب شديد»، دون أن تذكر مزيدا من التفاصيل عن خطفها في إسلام أباد أمس.

وأضافت الوزارة «بعد أن أطلق الخاطفون سراحها، تخضع الآنسة (سلسلة) علي خيل للرعاية الطبية في المستشفى»، داعية إلى إجراء تحقيق وحماية للدبلوماسيين الأفغان.

وأضاف بيان الخارجية الأفغانية: «تدين وزارة الخارجية بشدة هذا العمل الشنيع، وتعرب عن قلقها العميق بشأن سلامة وأمن الدبلوماسيين وعائلاتهم وموظفي البعثات السياسية والقنصلية الأفغانية في باكستان».

ودعت حكومة باكستان إلى «اتخاذ الإجراءات اللازمة والفورية لضمان الأمن الكامل للسفارة والقنصلية الأفغانية وحصانة دبلوماسيي البلاد وأسرهم، وفقًا للمعاهدات والالتزامات الدولية، والتعرف على الجناة ومحاكمتهم في أقرب وقت».

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