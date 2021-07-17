بشار الأسد يؤدّي اليمين الدستورية لولاية جديدة 7 سنوات

المصدر: دمشق - متابعات

أدى الرئيس السوري بشار الأسد اليمين الدستورية لولاية رئاسية جديدة تستمر سبع سنوات، وذلك بعد نحو شهرين من إعادة انتخابه، وكان قد فاز في الانتخابات الرئاسية التي جرت في 26 مايو الماضي بـ95 في المئة من الأصوات.

وأدى بشار الأسد اليمين أمام رئيس وأعضاء مجلس الشعب وبحضور شخصيات سياسية وحزبية ودينية وإعلامية وعلمية وثقافية ورياضية وفنية واجتماعية.

ووجه بشار الأسد كلمة للشعب السوري قال فيها: "أكرر دعوتي لكل من غرر به وراهن على سقوط الوطن وعلى انهيار الدولة أن يعود إلى حضن الوطن لأن الرهانات سقطت وبقي الوطن".

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