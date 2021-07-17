منظمة الصحة العالمية تواصل البحث عن أصل فيروس كورونا

المصدر: جنيف - د ب أ

تكثف منظمة الصحة العالمية الضغوط في إطار محاولاتها للبحث عن أصل فيروس كورونا.

وفي خطاب إلى الدول الأعضاء في منظمة الصحة العالمية، أدرجت المنظمة أولوياتها في البحث وأعلنت عن تشكيل مجموعة عمل دائمة للبحث عن منشأ مسببات المرض.

وأكد الأمين العام للمنظمة، تيدروس أدهانوم غيبريسيوس، أنه بجانب فحص الحياة البرية وأسواق الحيوانات في إقليم ووهان الصيني، الذي ظهر به الفيروس لأول مرة في عام 2019، يجب التحقق من المختبرات هناك أيضا.

وكان فريق منظمة الصحة العالمية قد أفاد في نهاية مارس الماضي بأنه من المرجح أو من المرجح للغاية أن يكون الفيروس قد انتشر من حيوان إلى إنسان عبر عائل وسيط وقال إنه من غير المرجح للغاية أن يكون الفيروس قد تسرب بصورة غير متعمدة من أحد المختبرات.

لكن الولايات المتحدة يبدو أنها متمسكة بنظرية تسرب الفيروس من أحد المختبرات. وقال الرئيس الأميركي جو بايدن في نهاية مايو الماضي إن بعض أوساط أجهزة الاستخبارات الأميركية تعتبر أن هذا الأمر ممكنا، وأصدر بايدن أمرا بإجراء المزيد من التحقيقات حول هذا الشأن، ومن المقرر أن تقدم الاستخبارات الأميركية تقريرا بنهاية أغسطس المقبل.

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