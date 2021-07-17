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    فيضانات أوروبا تقتل 153 شخصاً بينهم 133 في ألمانيا

    إحدى المناطق المتضررة من الفيضانات في ألمانيا. (إي. بي. إيه)

    المصدر:
    • برلين - أ ف ب
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    ارتفعت حصيلة ضحايا العواصف والفيضانات في ألمانيا إلى 133 شخصا على الأقل، كما أعلنت الشرطة المحلية في بيان، ما يرفع عدد القتلى في أوروبا إلى 153 شخصا.

    وقالت الشرطة في كوبلنتس: "وفقا للمعلومات الحالية، لقي تسعون شخصا حتفهم في الكارثة في راينلاند-بالاتينات" وهي واحدة من أكثر المناطق تضررا. ويضاف ذلك إلى مقتل 43 شخصا في رينانيا شمال فستفاليا وهي منطقة ألمانية أخرى ضربتها العواصف، ومقتل عشرين آخرين في بلجيكا.

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