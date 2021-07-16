تتعلق بجرائم قتل.. 11000 تهمة لعجوز ألمانية عمرها 96 عاما

المصدر: إيتسيهوي (ألمانيا) - د ب أ

تمثل سكرتيرة سابقة بأحد معسكرات الاعتقال النازية سابقا في شتوتهوف بالقرب من دانتسيج أمام المحكمة اعتبارا من الثلاثين من شهر سبتمبر المقبل.

وقالت متحدثة باسم محكمة إيتسيهوي الإقليمية في ولاية شليزفيج هولشتاين إنه تم فتح إجراءات التحقيق الرئيسة اليوم الجمعة.

ووجهت للمرأة البالغة من العمر 96 عاما تهمة التواطؤ في أكثر من 11000 جريمة قتل أو محاولة قتل إبان حكم النازي.

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