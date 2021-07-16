مقتل صحافي في رويترز أثناء تغطية اشتباك بين القوات الأفغانية وطالبان

المصدر: سبين بولداك – رويترز

قُتل دانيش صدّيقي الصحافي في وكالة رويترز، اليوم الجمعة، أثناء تغطيته اشتباكا بين قوات الأمن الأفغانية ومقاتلي طالبان قرب معبر حدودي مع باكستان حسبما قال قائد عسكري أفغاني.

وقال المسؤول لرويترز إن قوات أفغانية خاصة كانت تقاتل لاستعادة منطقة سبين بولداك عندما قُتل صديقي وضابط أفغاني كبير أثناء ما وُصف بأنه اشتباك بالنيران مع طالبان.

وانضم صدّيقي بصفته صحافياً للقوات الأفغانية الخاصة المتمركزة في ولاية قندهار بجنوب البلاد هذا الأسبوع، وكان يكتب تقارير عن القتال بين القوات الأفغانية الخاصة ومقاتلي طالبان.

وقال رئيس رويترز مايكل فريدنبرج، ورئيسة التحرير أليساندرا جالوني، في بيان "نسعى حثيثا للحصول على مزيد من المعلومات ونعمل مع السلطات في المنطقة".

وأضافا "كان دانيش صحفيا متميزا وزوجا مخلصا وأبا وفيا وزميلا محبوبا بقوة. قلوبنا مع أسرته في هذا الوقت العصيب".

كان صدّيقي قد أبلغ رويترز في وقت سابق من اليوم الجمعة بأنه أصيب بجرح في ذراعه بعد أن أصابته شظية متطايرة أثناء تغطيته الاشتباك. وعولج صدّيقي وكان يتعافى عندما تقهقر مقاتلو طالبان منسحبين من القتال في سبين بولداك.

وقال القائد العسكري إن صدّيقي كان يتحدث مع أصحاب متاجر عندما عاودت طالبان الهجوم.

ولم يتسن لرويترز التحقق عبر مصادر مستقلة من تفاصيل تجدد القتال الذي تحدث عنه المسؤول العسكري الأفغاني طالبا عدم نشر اسمه، وذلك قبل أن تصدر وزارة الدفاع بيانا.

كان صدّيقي ضمن فريق التصوير الفوتوغرافي التابع لرويترز الذي فاز بجائزة بوليتزر عام 2018 عن توثيق أزمة لاجئي الروهينغا.

وعمل مصورا في رويترز منذ عام 2010 حتى وفاته اليوم وشارك في تغطية الحربين في أفغانستان والعراق وأزمة لاجئي الروهينغا واحتجاجات هونج كونج وزلازل نيبال.

كان مقاتلو طالبان سيطروا على المنطقة الحدودية يوم الأربعاء، وهي ثاني أكبر معبر على الحدود مع باكستان ضمن أهم المكاسب التي حققوها خلال تقدمهم السريع في أنحاء البلاد مع انسحاب القوات الأميركية.

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