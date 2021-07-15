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    أكثرمن 30 قتيلا في فيضانات ألمانيا

    المصدر:
    • برلين - وام
    التاريخ:

    أعلنت السلطات الألمانية مقتل أكثر من ثلاثين شخصاً جراء الفيضانات التي تجتاح البلاد، خاصة في المناطق الغربية والجنوبية.

    و تواصل سقوط الأمطار خلال الأيام القليلة الماضية، ما أدى إلى ارتفاع منسوب مياه الأنهر. وجرفت المياه العديد من المنازل والمركبات وغمرت عدداً كبيراً من الأحياء في مناطق متعددة. وتسببت الفيضانات في انقطاع التيار الكهربائي في بعض المدن، واضطرت الكثير من متاجر المواد الغذائية لإغلاق أبوابها بعد أن غمرتها المياه.

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