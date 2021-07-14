استمرار أعمال النهب والتخريب في جنوب أفريقيا

المصدر: جوهانسبرغ - رويترز

واصل محتجون نهب المتاجر والشركات في جنوب أفريقيا اليوم الأربعاء متحدين بذلك دعوات الحكومة لوقف أعمال العنف المستمرة منذ أسبوع والتي أودت بحياة أكثر من 70 شخصا وألحقت أضرارا بمئات الشركات وتسببت في إغلاق مصفاة نفط.

واندلعت الاحتجاجات في أعقاب سجن الرئيس السابق جاكوب زوما في الأسبوع الماضي لتقاعسه عن التعاون مع تحقيق في فساد، واتسع نطاق الاحتجاجات وتحولت إلى أعمال عنف وغضب شعبي متصاعد بسبب صعوبات المعيشة وعدم المساواة بعد 27 عاما على إلغاء سياسة الفصل العنصري.

ونهب مثيرو الشغب مراكز تسوق ومخازن أو أضرموا فيها النار في عدة مدن معظمها في إقليم كوازولو ناتال مسقط رأس زوما ومدينة جوهانسبرغ كبرى مدن البلاد وإقليم خاوتينج المحيط بها.

وقالت الشرطة في بيان إن أعمال الشغب امتدت خلال الليل إلى إقليمي مبومالانجا، الواقع إلى الشرق من خاوتينج، وكيب الشمالي.

وشاهد مصور من رويترز عدة متاجر منهوبة في بلدة هامرسديل في مبومالانجا اليوم الأربعاء. كما عرضت قنوات التلفزيون المحلية صورا لمتاجر أخرى تعرضت للنهب في بلدية سويتو وفي ميناء دربان.

وذكر مسؤول في قطاع النفط اليوم الأربعاء أن العمل توقف مؤقتا في مصفاة سابريف كبرى مصافي النفط في البلاد والموجودة في دربان.

وقال مسؤولو أمن، أمس الثلاثاء، إن الحكومة تعمل على وقف انتشار العنف والنهب. وانتشر الجنود في الشوارع لمساعدة الشرطة في السيطرة على الوضع واستعادة الأمن والنظام.

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