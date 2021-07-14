بوش الابن ينتقد سحب قوات الأطلسي من أفغانستان ويعتبره "خطأ"

المصدر: برلين - أ ف ب

انتقد الرئيس الأميركي الأسبق جورج دبليو بوش في مقابلة مع قناة ألمانية انسحاب قوات حلف شمال الأطلسي (الناتو) من أفغانستان، معتبرا أنه "خطأ" ستعاني منه "النساء والفتيات الأفغانيات" على حد قوله.

وقال الرئيس الأسبق الذي أرسل القوات الأميركية إلى أفغانستان خريف 2001 بعد هجمات 11 سبتمبر، في مقابلة مع قناة "دويتشه فيله" إن "النساء والفتيات الأفغانيات سيعانين من ضرر لا يوصف".

وأضاف: "هذا خطأ.. سيتركن ليُذبحن من قبل هؤلاء الوحوش جداً وهذا يحزنني".

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