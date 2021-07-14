تمديد الإغلاق في سيدني حتى نهاية يوليو

المصدر: سيدني - أ ف ب

أعلنت سلطات سيدني تمديد تدابير الإغلاق في المدينة التي يعيش فيها خمسة ملايين نسمة، حتى نهاية يوليو الجاري، مع استمرار توسع البؤرة الوبائية الناجمة عن المتحور دلتا في عاصمة ولاية نيو ساوث ويلز على الرغم من تدابير الاحتواء مع تسجيل 97 حالة جديدة في آخر 24 ساعة.

ونجحت أستراليا في السيطرة نسبياً على وباء فيروس كورونا، لكن حملة التطعيم فيها بطيئة للغاية وشملت حتى الآن أقل من 10% من السكان.

وقالت رئيسة وزراء نيو ساوث ويلز غلاديس بريجيكليان اليوم الأربعاء: "من المؤلم دائماً أن نقول ذلك، لكن علينا تمديد الإغلاق أسبوعين آخرين على الأقل".

ولم تستبعد رئيسة وزراء نيو ساوث ويلز تشديد الإجراءات والقيود في حال ارتفاع معدلات الإصابات.

وإجمالاً، سجلت أستراليا التي يبلغ عدد سكانها 25 مليون نسمة أكثر من 31 ألف إصابة و912 وفاة بفيروس كورونا.

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