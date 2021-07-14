افتتاح القرية الأولمبية في طوكيو

المصدر: طوكيو ■ د.ب.أ

افتتحت اليابان قرية الرياضيين في العاصمة طوكيو، أمس، وذلك قبل 10 أيام من انطلاق دورة الألعاب الأولمبية التي تستضيفها ابتداء من 23 يوليو الجاري.

ورغم أن فترات العد التنازلي الأخير استعداداً لانطلاق الحدث تطغى عليها البهجة عادة، إلا أن المخاوف المستمرة من انتشار فيروس كورونا المستجد خلال هذا الحدث ألقت بظلالها. ودخلت العاصمة طوكيو، المضيفة للحدث، أول من أمس، حالة الطوارئ الرابعة بسبب فيروس كورونا، والتي تستمر حتى يوم 22 أغسطس المقبل، وذلك بعد نهاية الألعاب المقرر لها الفترة من 23 يوليو حتى الثامن من أغسطس.

لكن رئيس اللجنة الأولمبية الدولية، توماس باخ، قال إن طوكيو هي أفضل مدينة مضيفة للأولمبياد استعداداً في التاريخ، مشيداً بما وصفه بالعمل الرائع في التحضير للدورة.

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