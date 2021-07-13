السعودية: 3 محظورات على الحجاج في مرحلة طواف القدوم

المصدر: متابعات الإمارات اليوم

كشفت مصادر سعودية أن الجهات المختصة حددت ثلاثة محظورات يجب على الحاج هذا العام أن يتجنبها في مرحلة طواف القدوم، منها عدم اصطحاب الأمتعة عند الدخول إلى المسجد الحرام لأداء الطواف.

ووفقا لصحيفة «مكة»، في عددها أمس، يحظر على الحاج أيضا الحجز في الفنادق المحيطة بالمسجد الحرام، والتوجه منها مباشرة لطواف القدوم، بالإضافة إلى منعهم من الانتظار في المسجد الحرام لأداء الصلوات خلال موسم حج.

وذكرت المصادر أن قدوم الحجاج إلى الحرم المكي سيكون عبر الحافلات المخصصة لذلك فقط، والتي ستقلهم من مراكز الاستقبال بالعاصمة المقدسة إلى المسجد الحرام، بواقع 20 حاجا لكل حافلة.

وأعلنت وزارة الحج والعمرة انتهاء مراحل التسجيل عبر المسار الإلكتروني لحجاج الداخل حيث تم تأهيل 60 ألف حاج من المواطنين والمقيمين من داخل المملكة، الذين انطبقت عليهم الاشتراطات والمعايير الصحية والتنظيمية لحج هذا العام، وإصدار التصاريح اللازمة لهم، ويمثلون 150 دولة، بحسب الأعداد المعتمدة لحج هذا العام.

إلى ذلك، أكد قائد قوات أمن الحج، اللواء زايد الطويان أمس، أن المملكة استكملت كل الاستعدادات المتعلقة بأمن الحج، مشيرا إلى أنه «لن يسمح بالدخول للمشاعر المقدسة لأي شخص بدون تصريح».

وأعلن الطويان خلال المؤتمر الصحافي الأول لقيادة قوات أمن الحج لموسم حج هذا العام 1442هـ، «أنه ستكون هناك تصاريح من الداخلية للعاملين في منطقة المشاعر».

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