فرنسا تحدد موعد الانتخابات الرئاسية والتشريعية

المصدر: باريس - أ ف ب

أعلن المتحدث باسم الحكومة الفرنسية غابرييل أتال بعد جلسة لمجلس الوزراء الثلاثاء، أنّ الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية الفرنسية المرتقبة العام المقبل ستجرى في 10 أبريل على أن تقام الجولة الثانية في 24 منه.

وأوضح أن الانتخابات التشريعية من المقرر إجراؤها في 12 و19 يونيو.

وشكّلت هذه المواعيد الاثنين محور نقاشات للأحزاب السياسية ووزير الداخلية جيرالد دارمانين.

وكانت المواعيد الأخرى التي جرى اقتراحها تتمحور حول 17 أبريل والأول من مايو للانتخابات الرئاسية، وبين 5 و12 يونيو للانتخابات التشريعية.

وأضاف أتال أن "فترة جمع 500" توقيع تمهيدا للترشح للانتخابات الرئاسية "ستبدأ في اليوم التالي لصدور مرسوم دعوة الناخبين في مستهل عام 2022".

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