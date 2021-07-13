آخر تطورات انتشار "كوفيد_19" في العالم

المصدر: باريس - أ ف ب

في ما يلي آخر التطورات المتعلقة بانتشار فيروس كورونا في العالم في ضوء أحدث الأرقام والتدابير الجديدة والوقائع اليوم:

- عدد قياسي للوفيات اليومية في روسيا -سجلت روسيا أعدادا قياسية للوفيات اليومية جرّاء فيروس كورونا، حيث بلغ عدد الوفيات 780 شخصا، متجاوزة الرقم القياسي السابق المسجل السبت مع 752 حالة وفاة.

وتأثرت البلاد التي سجلت 24702 إصابة جديدة في غضون 24 ساعة بشدة من المتحورة دلتا التي ظهرت لأول مرة في الهند.

وتُعد البؤرتان الرئيسيتان للوباء العاصمة موسكو وسان بطرسبرغ، ثاني مدن البلاد، حيث تم تشديد التدابير في الأسابيع الأخيرة.

- اتفاق لإنتاج "سبوتنيك-في" سنوياً في الهند -أعلنت روسيا الثلاثاء التوصل إلى اتفاق مع معهد "سيروم إنستيتيوت" الهندي، أكبر صانع للقاحات في العالم، لإنتاج 300 مليون جرعة من لقاح سبوتنيك-في الروسي المضاد لفيروس كورونا في السنة.

وقال كيريل دميترييف رئيس الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة الذي مول تطوير اللقاح، إن "هذه الشراكة الإستراتيجية هي مرحلة هامة لزيادة قدراتنا الإنتاجية بشكل كبير".

- الزامية اللقاح لمقدمي الرعاية في فرنسا -أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أمس، إقرار بلاده إلزامية تلقي العاملين في المستشفيات والعيادات ودور المسنين، وكذلك المتطوعين العاملين مع كبار السن لقاحا مضادا لكوفيد.

وتابع أن المعنيين "أمامهم حتى 15 سبتمبر لتلقي لقاح" قبل دخول إجراءات عقابية حيز التنفيذ.

وأشار إلى أنه سيتم كذلك فرض الشهادة الصحية في المطاعم والمقاهي والمراكز التجارية وبعض وسائل النقل اعتبارا من أغسطس.

- تهافت على مواعيد التطعيم -اعقب إعلان ماكرون التسجيل بأعداد قياسية لطلب موعد من اجل اخذ اللقاح على الموقع الالكتروني المخصص لذلك، مع ما يقرب من مليون طلب خلال الساعات التي تلت الخطاب، معظمهم من الشباب، بحسب رئيس الموقع ستانيسلاس نيو-شاتو.

- لا تطعيم إلزامي في ألمانيا -أعلنت المستشارة أنغيلا ميركل أن ألمانيا "لا تنوي" جعل التلقيح ضد كوفيد-19 إلزاميا مراهنة مرة جديدة على "رغبة" الشعب و"الدعاية" للقاح.

- مؤشر أحمر في تونس حسب منظمة الصحة العالمية -أعلن ممثل منظمة الصحة العالمية إن تونس تسجل عدد وفيات هو "الأعلى" في المنطقة العربية والقارة الإفريقية وتمر "بوضع صعب".

قال إيف سوتيران لوكالة فرانس برس إن البلاد تسجل "أكثر من 100 وفاة في اليوم" في بلد يسكنه حوالى 12 مليون نسمة. "هذا حقا كثير"، مضيفا أن الوضع قد يزداد سوءا، وبالتالي، تحتاج البلاد إلى مساعدة ولقاحات.

- فرنسا تقدم أكثر من مليون جرعة لقاح لتونس -أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية أن فرنسا ستقدم أكثر من مليون جرعة لقاح في الأسابيع المقبلة لتونس المتضررة بشدة من الوباء.

كما قررت باريس إدراج تونس على قائمتها الحمراء "ما يعني أن من لم يتلقى اللقاح لا يمكنه الذهاب إلى هناك أو العودة بدون سبب مقنع"، وفق ما أعلن المتحدث باسم الحكومة غابرييل أتال اليوم.

- إغلاق مركز تطعيم في ماليزيا بعد تسجيل إصابات -أعلنت السلطات الماليزية إغلاق أحد مراكز التطعيم ضد كوفيد-19 في مدينة شاه علم، بعد رصد أكثر من 200 إصابة بين العاملين الصحيين فيه.

ولم تظهر على أي منهم اعراض وذلك على الأرجح بسبب تطعيم جميع موظفي المركز تقريباً، بحسب الوزير المسؤول عن حملة التطعيم، خيري جمال الدين.

- أكثر من أربعة ملايين وفاة -تسبب فيروس كورونا بوفاة 4,044,816 شخصا في العالم منذ ديسمبر 2019، حسب تعداد أجرته وكالة فرانس برس.

والولايات المتحدة هي أكثر الدول تضررا لناحية الوفيات (607,400)، تليها البرازيل (534,233) والهند (410,784) والمكسيك (235,058) والبيرو (194,488).

تستند الأرقام إلى التقارير اليومية الصادرة عن السلطات الصحية في كل بلد، وتعتبر منظمة الصحة العالمية أن حصيلة الوباء قد تكون أكبر بمرتين أو ثلاث مرات من الحصيلة المعلنة رسمياً.

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