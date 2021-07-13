الصحة العالمية تحذر من متحور جديد أشد شراسة

المصدر: متابعات الإمارات اليوم

حذرت منظمة الصحة العالمية من متحور جديد أشد شراسة "لامبدا" الذي يشكل 70% من إصابات تشيلي و الأرجنتين في الأسابيع الأخيرة.

وأضافت أن عدد من هذا المتحورات بلغ 11 طفرة حتى الآن.

وتم رصد متحور لامبادا، المعروف أيضاً باسم C.37، لأول مرة في بيرو في أغسطس 2020. وفي 14 يونيو، قامت منظمة الصحة العالمية بتصنيف C.37 كمتغير عالمي مثير للاهتمام، وأُطلق عليه اسم لامبادا.

وانتشر في 29 دولة، وبمستويات مرتفعة في دول أميركا الجنوبية على وجه الخصوص. وفي الأشهر الأخيرة، تم اكتشاف متغير لامبادا في 81٪ من حالات كوفيد-19 في بيرو، التي خضعت لاختبارات التسلسل الجيني، و31٪ من الحالات المماثلة في تشيلي.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news