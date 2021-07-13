دموع شرطي تنشر الحزن والألم في العراق .. فيديو

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

نشرت حسابات عراقية على وسائل التواصل الاجتماعي فيديو متداول لأحد أفراد الشرطة العراقية يبكي أمام مستشفى الحسين التعليمي في الناصرية بمحافظة ذي قار، عقب الحريق الذي اندلع في مركز عزل المصابين بفيروس كورونا وأودى بحياة 64 شخصاً على الأقل.

وظهر الشرطي جالساً وهو يبكي بحرقة شديدة تعبيراً عن الحزن والألم الذي انتشر في العراق بعد الفاجعة، بينما أحد الأشخاص يتحدث في الفيديو ويرجع سبب الحريق إلى "الفساد".

واندلع الحريق الليلة الماضية في مركز عزل المصابين بفيروس كورونا بمستشفى الحسين، وفي وقت سابق أكد مصدر مسؤول في محافظة ذي قار، أن بعض ضحايا حريق مركز العزل لازالوا تحت الأنقاض.

وقال الرئيس العراقي برهم صالح إن فاجعة حريق مستشفى الحسين التعليمي في الناصرية، وقبلها مستشفى ابن الخطيب في بغداد، هي نتاج الفساد المستحكم وسوء الإدارة الذي يستهين بأرواح العراقيين ويمنع إصلاح أداء المؤسسات.

وأضاف صالح في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "التحقيق والمحاسبة العسيرة للمقصرين هو عزاء أبنائنا الشهداء وذويهم. لا بد من مراجعة صارمة لأداء المؤسسات وحماية المواطنين".

شاهد .. منتسب أمني يعتصر ألما على فقدان اثنين من ذويه في حريق #مستشفى_الحسين_التعليمي#قناة_دجلة_الفضائية pic.twitter.com/T3pmF1Uzto — قناة دجلة الفضائية (@DijlahTv) July 12, 2021

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