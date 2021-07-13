السلطات الإسرائيلية تهدم 5 منشآت في قرية حارس بالضفة الغربية

المصدر: رام الله ■ د.ب.أ

هدمت السلطات الإسرائيلية، أمس، خمس منشآت في قرية حارس غرب سلفيت بالضفة الغربية.

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)، أمس، عن رئيس مجلس قروي حارس، عمر سمارة قوله إن «سلطات الاحتلال هدمت ورشات حدادة ونجارة وتصليح سيارات، ومغسلة سيارات، ومحلاً لبيع الخضار والفواكه على المفرق الغربي للقرية، تعود ملكيتها لثلاثة أشقاء فلسطينيين».

وأضاف أن «هذه هي المرة الرابعة التي يتم فيها هدم هذه المنشآت بشكل كامل»، مشيراً إلى أن سلطات الاحتلال باشرت الهدم دون سابق إنذار.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news