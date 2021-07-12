منظمة الصحة العالمية تحذر من الجمع بين لقاحات كورونا

المصدر: جنيف - رويترز

حذرت كبيرة العلماء في منظمة الصحة العالمية، سوميا سواميناثان، عامة الأشخاص من الجمع بين لقاحات فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) التي تنتجها شركات مختلفة، ووصفت هذا التوجه بأنه "خطير" لأنه لا تتوفر بيانات كثيرة عن أثر ذلك على الصحة.

وقالت خلال إفادة عبر الإنترنت اليوم الاثنين: "إنه توجه خطير للغاية. نفتقر إلى البيانات والأدلة عندما يتعلق الأمر بمسألة الجمع بين اللقاحات".

وتابعت: "سيكون الوضع فوضويا في البلدان إذا بدأ الأشخاص يقررون متى تؤخذ جرعة ثانية وثالثة ورابعة ومن يتلقاها".

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