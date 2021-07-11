صورة باسمة للملك سلمان والسلطان هيثم وولي العهد السعودي تجتذب رواد «تويتر»

المصدر: متابعات الإمارات اليوم

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» على نطاق واسع، اليوم الأحد، صورة تجمع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسلطان عمان هيثم بن طارق، وولي العهد السعودي محمد بن سلمان، وقد ارتسمت على وجوههم ابتسامة غامرة تعبيرًا عن فرحتهم بلقائهم الأخوي الذي يجمعهم؛ وذلك قبيل انعقاد القمة بين الملك سلمان والسلطان هيثم بن طارق في قصر نيوم، عقب استعراض مراسم الاستقبال الرسمية لسلطان عمان.

وحازت الصورة الباسمة على مئات الإعجابات وإعادة التغريد، وتفاعل معها رواد مواقع التواصل الاجتماعي، لافتين إلى أن «الابتسامات زادت الصورة جمالًا».



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