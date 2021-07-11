تسجيل أول حالة مصابة بسلالة دلتا في "بوكيت"

المصدر: بانكوك - د ب أ

أعلنت السلطات في جزيرة بوكيت التايلاندية تسجيل أول حالة مصابة بسلالة دلتا من فيروس كورونا، وذلك في الوقت الذي قررت فيه الجزيرة إغلاق المدارس حتى 23 يوليو الجاري بعد ارتفاع حالات الاصابة بفيروس كورونا.

ونقلت صحيفة بانكوك بوست عن كوساك كوكياتكول، رئيس مكتب الصحة العامة في بوكيت، القول إنه تم تسجيل حالة مصابة بسلالة دلتا، التي تم اكتشافها أول مرة في الهند.

وأضاف أن المصاب رجل أعمال أجنبي يعيش في بوكيت، يشتبه في أنه التقط العدوى من زائر من بانكوك. وقد جرى وضع المخالطين للمصاب في الحجر الصحي.

وكانت جزيرة بوكيت قد سجلت أمس السبت عشر حالات مصابة بفيروس كورونا ، فيما تعد أعلى حصيلة إصابات تسجلها منذ عدة أيام، ما أثار مخاوف المسؤولين. وتعود معظم الاصابات لمواطنين تايلانديين جاءوا من أقاليم أخرى.

وكان مركز إدارة الوضع الوبائي في بوكيت قد نشر بيانا على صفحته على موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي بشأن إغلاق المدارس. ووفقا للبيان فإن جميع المدارس ستغلق أبوابها من 12 حتى 23 يوليو الجاري.

وجاء هذا القرار بعد اجتماع للجنة السيطرة على الأمراض المعدية بالإقليم، التي أعربت عن مخاوفها بشأن ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا بين من يبلغون من العمر أقل من 18 عاما.

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