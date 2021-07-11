مقتل 26 شخصاً في اشتباكات بين الشرطة وعصابة بفنزويلا

المصدر: كراكاس - رويترز

قالت وزيرة الداخلية الفنزويلية كارمن ميلينديز إن اشتباكات بين الشرطة وعصابة في شمال غرب كراكاس أسفرت عن سقوط ما لا يقل عن 26 قتيلا بينهم أربعة من رجال الشرطة وإصابة 38 آخرين.

وقالت ميلينديز إن عشرة رجال شرطة أصيبوا في الاشتباكات التي اندلعت الأسبوع الماضي، وأن 22 "مجرما" قتلوا.

وأضافت إن نحو 28 "مدنيا" أصيبوا، وذلك في إشارة إلى السكان غير المشتبه بانتمائهم إلى العصابات، وأوضحت أن بعض المدنيين لقوا حتفهم رغم أنها لم تحدد عددهم ولم تقدم تفاصيل أخرى.

وقال نشطاء حقوقيون الأسبوع الماضي إن أربعة قتلوا برصاص طائش خلال الاشتباكات. ويتهم النشطاء والمعارضة السياسية منذ سنوات حكومة الرئيس نيكولاس مادورو بتجاهل وتغطية الخسائر في صفوف المدنيين خلال مداهمات مكافحة الجريمة، كما انتقدوا الاتفاقيات التي وقعتها الحكومة الاشتراكية مع بعض العصابات لإنشاء مناطق محظورة على الشرطة في أحياء معينة في محاولة لتقليص العنف قائلين إن ما يسمى بـ "مناطق السلام" سمحت للعصابات بتعزيز نفوذها ومواردها.

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