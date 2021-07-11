قذيفة صاروخية تستهدف قاعدة لـ"التحالف الدولي" شرق سورية

المصدر: دمشق - أ ف ب

سقطت قذيفة صاروخية في حقل غاز شرق سورية تتمركز فيه قوات تابعة للتحالف الدولي ضد تنظيم "داعش" الإرهابي، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان الأحد.

وأفاد المرصد أن القذيفة سقطت في حقل كونيكو للغاز في ريف دير الزور الشرقي قرب قاعدة للتحالف الذي تقوده الولايات المتحدة لمحاربة فلول تنظيم "داعش".

وأضاف أن انفجارا دوى في المنطقة دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.

وذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" أن "دوي انفجار" سُمع "من جهة معمل كونيكو للغاز الذي تتخذه القوات الأميركية قاعدة عسكرية بريف دير الزور الشرقي"، دون أن تقدم تفاصيل إضافية.

وجاء الحادث الأخير وسط توترات متصاعدة في أعقاب الضربات الأميركية الشهر الماضي ضد ثلاثة أهداف قالت واشنطن إن جماعات موالية لإيران تستخدمها في شرق سورية وغرب العراق.

والأربعاء قالت قوات كردية سورية إنها صدت هجمات بطائرات مسيرة قرب قاعدة كبيرة للتحالف في حقل العمر النفطي.

والأحد الماضي قالت القوات الكردية إن قذيفتين صاروخيتين مجهولتي الهوية سقطتا على الجانب الغربي من حقل العمر دون وقوع إصابات.

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