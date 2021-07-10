السعودية: عيد الأضحى الثلاثاء 20 يوليو

المصدر: متابعات الإمارات اليوم

أعلنت المحكمة العليا في المملكة العربية السعودية أن وقفة عرفة ستكون في الـ19 من يوليو وعيد الأضحى في الـ20.

ونقلت المحكمة عن دائرة الأهلة «عدم ثبوت رؤية هلال شهر ذي الحجة مساء هذا اليوم الجمعة، ويوم غدٍ السبت هو المكمل للثلاثين من شهر ذي القعدة، وبعد غدٍ الأحد هو الأول من شهر ذي الحجة»، وفق وكالة الأنباء السعودية «واس».

وكانت المحكمة في السعودية دعت عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة، إلى تحري رؤية هلال شهر ذي الحجة مساء اليوم التاسع والعشرين من شهر ذي القعدة لهذا العام 1442هـ.

وكان مركز الفلك الدولي كشف أن وقفة عيد الأضحى لهذا العام، 2021، ستكون يوم الاثنين 19 يوليو المقبل.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news