جندي «وحش» يبهر الرئيس الجزائري وقائد الجيش خلال عرض قتالي

المصدر: متابعات الإمارات اليوم

خطف أحد أفراد الجيش الجزائري الأنظار، خلال استعراض عسكري قدمته الدفعات التي أشرف على تخرجها الرئيس عبدالمجيد تبون، من الأكاديمية العسكرية لشرشال.

وبحسب موقع النهار المحلي أظهر الجندي الملقب بـ«هولك» خلال العرض، أداءً باهرا حين دخل «راكضا كالسلاح المنفجر، واللهيب المنفعل، حيث أسقط خصومه أرضا بعروضه العسكرية القوية والباهرة».

وحاول ثلاثة من طلبة الجيش الوطني الشعبي إسقاط الجندي الوحش «هولك» أرضا عن طريق ضربه بالعصي إلا أنهم لم يتمكنوا أمام قوته الهائلة.

وبعد انتهاء عرضه العسكري، صفق الرئيس تبون ورئيس أركان الجيش الفريق شنقريحة، وجميع الحاضرين مبدين انبهارهم وإعجابهم بالجندي والمدرسة العسكرية الجزائرية، بحسب الموقع.

وقدم أفراد قوات الجيش عروضا رياضية في القتال المتلاحم والكاراتيه والكونغ فو والتايكواندو وحركات بدون سلاح.

وعلاوة على هذه العروض تم تقديم تمرين قتالي بياني أبرز مدى تحكم القوات المسلحة في القضاء على مجموعة إجرامية.

كما تابع الحضور عرضا مباشرا نفذته القوات الجوية من ثمان طائرات لضمان الحماية الجوية.

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