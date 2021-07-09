وفاة جيهان السادات زوجة الرئيس المصري السابق أنور السادات

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

توفت قرينة الرئيس الراحل محمد أنور السادات السيدة جيهان السادات بعد صراع مع المرض

ونعت رئاسة الجمهورية ببالغ الحزن والأسى السيدة جيهان السادات، قرينة الرئيس الراحل محمد أنور السادات.

وقالت الرئاسة المصرية إنها قدمت نموذجاً للمرأة المصرية في مساندة زوجها في ظل أصعب الظروف وأدقها، حتى قاد البلاد لتحقيق النصر التاريخي في حرب أكتوبر المجيدة (1973) الذي مثل علامةً فارقةً في تاريخ مصر الحديث، وأعاد لها العزة والكرامة.

وأشارت إلى أن "الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر قراراً بمنحها وسام الكمال، مع إطلاق اسمها على محور الفردوس".

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