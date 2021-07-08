السيسي: نهضة الدول العربية لن تتحقق دون تمكين حقيقي للمرأة

المصدر: القاهرة - وام

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن تحقيق التقدم والنهضة في الدول العربية لن يتم دون تمكين حقيقي للمرأة في مجالات الحياة كافة وشدد على أن تمكين المرأة هو كلمة السر وراء بناء حضارات قوية يشار لها بالبنان.

جاء ذلك في كلمته اليوم، خلال افتتاح المؤتمر الوزاري الثامن لمنظمة التعاون الاسلامي الخاص بالمرأة، الذي تستضيفه القاهرة بالعاصمة الإدارية وتترأس مصر أعمال هذه الدورة بمشاركة وزيرة المرأة والتضامن الوطني والأسرة في بوركينا فاسو رئيسة المؤتمر الوزاري السابع للمرأة هيلين مارى لورنس، وأمين عام منظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، ورئيسة المجلس القومي للمرأة بجمهورية مصر العربية رئيسة المؤتمر الوزاري الثامن للمرأة الدكتورة مايا مرسى.

وأكد الرئيس المصري أهمية موضوع الدورة الثامنة للمؤتمر وهو "الحفاظ على مكتسبات المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة. في ظل جائحة كوفيد 19 وما بعدها"، مشيراً إلى حرص مصر عند وضع خطط عملها وسياساتها للتعامل مع هذه الجائحة على توجيه اهتمام خاص للحد من تداعياتها على المرأة.

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