«جريمة صباح السالم».. الكويت تصدر حكما بإعدام قاتل فرح أكبر

المصدر: متابعات الإمارات اليوم

قضت محكمة الجنايات بالكويت، بالإعدام شنقا على المتهم بخطف وقتل فرح أكبر في أبريل الماضي، بسبب نزاع قضائي بينهما.

ويأتي هذا الحكم بعدما ثبت للمحكمة اتجاه إرادة الجاني إلى إزهاق روح المجني عليها عمدا بعد تتبعه وترصده لها عبر جهاز تتبع وضَعَه في مركبتها.

وتعود الواقعة إلى العشرين من شهر أبريل الماضي، حيث اعترض المتهم مركبة المجني عليها ومركبة شقيقتها في ضاحية صباح السالم، ثم خطفها وابنتها وابنة شقيقتها بمركبتها وطعنها في الطريق طعنة أفضت لوفاتها.

وجاء هذا الحكم بعد أربع جلسات محاكمة طوال الشهرين الماضيين حوكم فيها المتهم بسبع تهم تتعلق بالخطف والقتل وارتكاب حادث مرروي.

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