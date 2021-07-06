آلاف المصريين سيغادرون الكويت نهائياً خلال أشهر

المصدر: متابعات - سمير سعيد

بسبب أزمة كورونا التي تتواصل تداعياتها منذ أكثر من 18 شهراً، أكد مصدر مسؤول في وزارة الهجرة المصرية أن آلاف المصريين العاملين في الكويت يستعدون للعودة إلى وطنهم بشكل نهائي.

وأوضح المصدر في تصريحات لصحيفة "القبس" الكويتية أن الوزارة تتلقى بشكل يومي المزيد من الاستفسارات من آلاف المصريين المقيمين في الكويت والذين أعلنوا رغبتهم في العودة بشكل نهائي، ولديهم بعض الاستفسارات الخاصة بالإجراءات المطلوبة، لا سيما تلك المتعلقة بتحويل أبنائهم إلى المدارس وإلحاقهم بالجامعات المصرية، كما يشارك الكثير منهم في مبادرات الوزارة التي تهتم بمساندة العائدين إلى وطنهم ومساعدتهم على اتخاذ أفضل القرارات.

ولفت إلى أن آلاف المصريين غادروا نهائياً من الكويت منذ بداية جائحة كورونا، متوقعاً استمرار العودة النهائية لكثير من أبناء الجالية خلال الأشهر المقبلة، لافتاً إلى أن الوزارة تقدم الدعم للعائدين وتسعى لفتح مجالات العمل لهم والاستثمار في السوق المصري للراغبين في ذلك.

من جانب آخر، يستعد آلاف العالقين في مصر، والذين تطعموا باللقاحات المعتمدة ضد فيروس كورونا، للعودة إلى أعمالهم في الكويت اعتبارا من بداية أغسطس المقبل.

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