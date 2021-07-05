وضع الكمامة لن يكون إلزاميا في انجلترا اعتبارا من 19 الجاري

المصدر: لندن - أ ف ب

أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اليوم، أن وضع الكمامة للوقاية من فيروس كورونا لن يكون الزاميا في الاماكن العامة المغلقة في انجلترا اعتبارا من 19 يوليو.

وقال جونسون في مؤتمر صحافي "سنضع حداً للالزامية القانونية لوضع الكمامة"، معلنا أيضا انهاء الزامية التباعد الاجتماعي في اجراءات تثير الجدل مع تفش جديد للوباء بسبب المتحورة دلتا الشديدة العدوى.

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