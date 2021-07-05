    العد التنازلي لإكسبو دبي 2020

    وضع الكمامة لن يكون إلزاميا في انجلترا اعتبارا من 19 الجاري

    المصدر:
    • لندن - أ ف ب
    التاريخ:

    أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اليوم، أن وضع الكمامة للوقاية من فيروس كورونا لن يكون الزاميا في الاماكن العامة المغلقة في انجلترا اعتبارا من 19 يوليو.

    وقال جونسون في مؤتمر صحافي "سنضع حداً للالزامية القانونية لوضع الكمامة"، معلنا أيضا انهاء الزامية التباعد الاجتماعي في اجراءات تثير الجدل مع تفش جديد للوباء بسبب المتحورة دلتا الشديدة العدوى.

    طباعة
    أعلى