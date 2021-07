رئيس أميركا يركع عند قدم مسؤولة إسرائيلية لسبب غريب

أثار الرئيس الأميركي جو بايدن، ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ظهور صورته وهو راكعا أمام مسؤولة إسرائيلية.

وقال موقع" قيقار هشبات" العبري، إن "بايدن ظهر منحنيا على ركبتيه أمام ريفكا رافيتز، مديرة مكتب الرئيس الإسرائيلي المنتهية ولايته رؤوفين ريفلين"، مضيفاً أن "بايدن قام بهذه الخطوة بعد أن أخبره ريفلين أن رافيتز أم لـ12 طفلاً، فما كان منه إلا أن انحنى تقديرا لها".

​وكان بايدن عقد اجتماعا مع نظيره الإسرائيلي ريئوفين ريفلين، أجريا خلاله مناقشات موسعة بشأن مساعي الولايات المتحدة للعودة إلى الاتفاق النووي الإيراني وتشكيل الحكومة الجديدة في إسرائيل، وسط قلق في إسرائيل وعواصم عربية إزاء مساعي الولايات المتحدة العودة للاتفاق النووي الإيراني.

This was President Biden’s reaction when he heard that Rivka Ravitz, President Rivlin’s chief of staff, is a mother of 11 (Photo: Haim Zach/GPO) pic.twitter.com/5J30y3muo3