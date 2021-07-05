الداخلية الكويتية ترحل الأردني عبد الله إلى عمّان

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

أبعدت وزارة الداخلية الكويتية قبل قليل الوافد الأردني عبد الله، بداعي المصلحة العامة، وذلك بعد مشاركته في وقفة احتجاجية نفذها مواطنون في ساحة الإرادة رفضا لقرارات الحكومة، بفرض قيود على حركة الأشخاص غير الحاصلين على التطعيم في السفر والأماكن العامة.

وكان عبدالله قد شارك بحديثه خلال الوقفة الاحتجاجية، وتساءل عن "كيفية الموافقة على تقييد حركة إنسان حر بصرف النظر عن الحصول على التطعيم من عدمه".

وقال مصدر أمني لصحيفة "القبس" الكويتية: "إنه جرى إبعاده إلى العاصمة الاردنية عمان مروراً بالعاصمة القطرية الدوحة، مشيراً إلى أن تعليمات واضحة وصريحة صدرت بترحيل أي وافد يمارس سلوكاً يمس المصلحة العامة والأمن العام أو الآداب العامة، انطلاقاً من الصلاحيات التي خولها القانون لوزارة الداخلية".

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